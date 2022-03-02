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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يقع في خطأ فادح ويعلن دعم "الشعب الإيراني" بدلا من الأوكراني.. فيديو

بايدن يعلن دعم الشعب
بايدن يعلن دعم "الشعب الإيراني" بدلا من الأوكراني

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه أمام الكونجرس في خطابه الأول حول حال الاتحاد، قائلا إن الولايات المتحدة ستدعم "الشعب الإيراني"، بدلا من "الأوكراني".

وقال بايدن في خطابه "بوتين قد يحاصر كييف بالدبابات.. لكنه لن يكتسب قلوب وأرواح الشعب الإيراني" .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خطأ بايدن عندما كان يحاول الحديث عن دعمه للشعب الأوكراني، فيما ظهرت نائبته  كامالا هاريس، خلفه، وهي تحاول تصحيح الخطأ، وتتلفظ بكلمة "الأوكراني".

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول خطاب حول حالة الاتحاد، في مبنى الكابيتول، وصفق أعضاء الكونجرس الأمريكي بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني في بداية الخطاب.

وأعلن بايدن رسميا، إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وأضاف في كلمته "نعمل مع حلفائنا على فرض عقوبات شديدة على روسيا ونحول دون وصولها إلى التقنيات الحديثة".

واعتبر بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بات معزولا حاليا عن العالم أكثر من أي وقت مضى، مضيفا "نجحنا مع حلفائنا في تطبيق أقوى العقوبات الاقتصادية على روسيا".

وتابع الرئيس الأمريكي "لقد تعلمنا درسا عبر التاريخ بأن الديكتاتوريات تتسبب في مزيد من الفوضى إذا لم تدفع ثمن عدوانها".

وأشار إلى أن "حرب بوتين غير مبررة، وأنه رفض الجهود الدبلوماسية وكان يعتقد أن الغرب والناتو لن يردا، وكان يعتقد أنه بوسعه إحداث الانقسام بيننا هنا في وطننا".

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