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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختنقا بالغاز.. التصريح بدفن زوجين بالجيزة

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعها إثر تعرضهما للاختناق بعد تسرب الغاز داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

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تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد العثور على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتين داخل حمام الشقة السكنية، كما تبين أنهم زوجين.

التحريات: زوجين بولاق الدكرور لقيا مصرعهما مختنقين بالغاز

وكشفت المعاينة الأولية وجود مكثف لرائحة الغاز داخل الشقة، مع سلامة الأبواب والنوافذ من أعمال العنف.

وشرحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الوفاة نتيجة الإختناق بعد تسرب الغاز في الشقة.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثتين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الجيزة مديرية امن الجيزة زوجين بولاق الدكرور اخبار الحوادث اختناق

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