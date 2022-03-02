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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التبولة .. بـ 5 وصفات مختلفة

طريقة عمل التبولة
طريقة عمل التبولة

تعتبر طريقة عمل التبولة  من أشهى أنواع المقبلات التي اشتهرت بها لبنان وسوريا وتركيا، وتعتمد في طريقة تحضيرها على الخضروات وبعض المنكهات لتعطي مذاق مميز ومختلف، وهناك أكثر من وصفة لتحضير طريقة عمل التبولة، وهو ما سنقوم بتحضيره في السطور التالية:

 

طريقة عمل التبولة


التبولة التركية 

 

مقادير طريقة عمل التبولة التركية :

كوبان من البرغل

كوبان من الماء المغلي

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون حامض

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب طماطم

ربع كوب بصل

كوبان بقدونس

ربع كوب بصل أخضر

نصف كوب نعناع مفروم 

 

طريقة عمل التبولة التركية :

_ ينقع البرغل بالماء الساخن في وعاء متوسط الحجم، ثم نتركه جانباً لحوالى 30 دقيقة.

_نفرم البقدونس، البصل، الطماطم والبصل الأخضر فرماً ناعماً.

نضع المكونات في وعاء عميق، ويضاف زيت الزيتون، عصير الليمون الحامض والنعناع.

_ نقوم بتتبيل التبولة بالملح ثم نصفي البرغل من الماء ونضيفه الى الوعاء.

_ نزيد معجون الطماطم ثم نخلط المكونات حتى تتجانس.

_ ندخل الوعاء الى الثلاجة لحوالى ساعة على الأقل قبل التقديم ثم نوزع سلطة التبولة التركية في طبق ونقدمها مباشرة على سفرتك.

 

طريقة عمل التبولة


تبولة الكينوا 

 

مقادير طريقة عمل تبولة الكينوا :

1 باقة بقدونس

1 بندورة

½ بصل

½ كوب نعناع

¼ كوب كينوا

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة بهار أسود

رشة ملح

 

طريقة عمل تبولة الكينوا :

_في صحن نضع كل المقادير ما عدا الخس، ثم نقوم  بالتقليب جيدًا في صحن التقديم.

_  ثم نضع الخس على سلطة تبولة الكينوا لتصبح جاهزة للتقديم.

 

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تبولة الجرجير 

 

مقادير طريقة عمل تبولة الجرجير :

جرجير 

رمان 

كينوا مطهية 

نعناع 

ليمون 

زيت زيتون 

ملح 

فلفل أسود 

 

طريقة عمل تبولة الجرجير :

_ يخلط الجرجير مع الرمان والنعناع والكينوا

_ يخلط الليمون مع زيت الزيتون والملح والفلفل، ويضاف إلي تبولة الجرجير، وتقدم باردة.

 

طريقة عمل التبولة


سلطة‭ ‬تبولة‭ ‬الدجاج 

 

مقادير  طريقة عمل سلطة تبولة الدجاج :

40جرام بندورة كرزية مقطعة إلى مربّعات صغيرة

30جرام خيار مقطع إلى مربّعات صغيرة

10جرام بصل مفروم

10 أوراق خسّ للزينة

رشة نعناع أخضر مفروم

250 جرام كسكسي

30جرام فليفلة ملونة مقطعة إلى مربعات صغيرة

550جرام مرق الخضار

100جرام صدر دجاج

كبشة قرنفل

ورقة غار

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خلّ التفاح

ملعقة صغيرة حامض

ملح

بهار

 

طريقة عمل سلطة تبولة الدجاج :

- يسلق صدر الدجاج بقليل من الماء والبهار الأبيض وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وورقة الغار.

- يغطى بورق الألومينيوم، ويوضع في الفرن على حرارة 140 درجة كي ينضج، ونضعه جانبًا كي يبرد ثم نقطعه إلى مربعات صغيرة.

- نغلي مرق الخضار مع قليل من كبش القرنفل وزيت الزيتون، ويضاف فوق الكسكسي في وعاء ونغطيه ونضغط عليه جيدًا لمدة 8 دقائق.

4- عندما يبرد تضع فوق الدجاج المقطع وجميع الخضار وزيت الزيتون والخلّ والحامض ونخلطهم جيدًا، ونقدم تبولة الدجاج في طبق التقديم .

 

طريقة عمل التبولة


تبّولة الكينوا والسبانخ

 

مقادير طريقة عمل تبولة الكينوا والسبانخ :

2 باقة سبانخ طازجة

نصف بصلة بيضاء مفرومة ناعماً أو بصل أخضر

1 كوب طماطم مفرومة ناعم

نصف كوب كينوا مسلوقة أو برغل ناعم منقوع

نصف كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون أو حسب الرغبة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

 

طريقة عمل تبولة الكينوا والسبانخ :

_ نفرم السبانخ بعد غسلها فرماً ناعماً، ونضع السبانخ في طبق عميق

_ نضيف كل من الكينوا أو البرغل ، البصل ، الطماطم، و نخلط المكونات معاً .

_ عند التقديم نخلط كل من زيت الزيتون ، عصر الليمون ، الملح ، الفلفل، نسكب الخليط فوق تبولة الكينوا والسبانخ، و تصبح جاهزة للتقديم .

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