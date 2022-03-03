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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

جو بايدن
جو بايدن

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه أمام الكونجرس في خطابه الأول حول حال الاتحاد، قائلا إن الولايات المتحدة ستدعم " الشعب الإيراني "، بدلا من "الأوكراني".

بايدن في خطاب «حال الاتحاد»: الديكتاتور بوتين بات معزولًا.. إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطيران الروسي.. ولن نتدخل عسكريًا في أوكرانيا

بايدن يقع في خطأ فادح ويعلن دعم "الشعب الإيراني" بدلا من الأوكراني.. فيديو

وقال بايدن في خطابه "بوتين قد يحاصر كييف بالدبابات.. لكنه لن يكتسب قلوب وأرواح الشعب الإيراني".

ووصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ديكتاتور" بات "معزولاً أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا أن ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كل أنحاء العالم"، مشدداً على أن "بوتين كان مخطئاً.. نحن مستعدون، نحن أقوياء".

وأشار إلى أن "المقاومة في أوكرانيا والرئيس فولوديمير زيلينسكي يلهمان العالم بمقاومتهم الدبابات بأجسادهم".

إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطائرات الروسية

أعلن بايدن في كلمته أمام الكونجرس، رسميا، إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، قائلا ""نغلق الأجواء الأمريكية في وجه كل رحلات الطيران الروسي".

وتابع الرئيس الأمريكي "نعمل مع حلفائنا على فرض عقوبات شديدة على روسيا ونحول دون وصولها إلى التقنيات الحديثة".

وأوضح أن بوتين كان يخطط لكيفية "التضليل والتبرير الكاذب" لعدوانه ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده نجحت مع حلفائها في تطبيق أقوى العقوبات الاقتصادية على موسكو.

وللمزيد حول متابعة أخبار الحرب الروسية وتصريحات الرئيس الأمريكي .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

بايدن الكونجرس الشعب الإيراني كييف بوتين

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