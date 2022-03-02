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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الدوماني : ميمي الشربيني دعمني وهذه تفاصيل إصابتي واعتزالي مبكرا

عبداللطيف الدوماني
عبداللطيف الدوماني

تحدث عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق طنطا عن تفاصيل الإصابة، التي أجبرته على اعتزال كرة القدم مبكرا.

قال عبداللطيف الدوماني فى حواره لصدى البلد:  تعرضت للإصابة في عمر الـ ٢٧ وبشكر ربنا على أي إبتلاء وكنت أتمنى البقاء داخل المستطيل الأخضر.

أضاف:  بداخلى أهدافا كثيرة كنت أتمنى تحقيقها عندما كنت لاعبا لكن إصابة قوية لحقت بى وانا فى عمر الـ ٢٧ عاما وأحرزت حينها ٥٠ هدفا فى الدورى الممتاز وكان رقما قويا جدا فى المسابقة المحلية.

أشار إلى أن الإصابة المبكرة حرمته من خوض ٨ مواسم أخرى في مختلف المسابقات المحلية والدولية لكنها إرادة المولى عز وجل.

أكمل: إصابة تعاملت معها بشكل خاطئ وحصلت على حقن كورتيزون كثيرة جدا وأثرت على العضلات الضامة وتأثر الحوض وعضلات البطن السفلية وذلك لاستعجالي العودة إلى الملاعب لاني كنت فى قمة فترة النضج الكروي  والحمد لله راضى بنصيبي فى كرة القدم.

ووجه عبداللطيف الدوماني نصيحة الى اللاعبين وقال: أنصح أى لاعب فى أى مسابقة محلية عند الإصابة الا يستعجل العودة إلى الملاعب وأن يأخذ وقته فى الخضوع إلى العلاج لحين اتمام الشفاء كاملا وألا يأخذ حقن كورتيزون أو مسكنات بدون العودة إلى الجهاز الطبي فى ظل التطور الطبي في الوقت الراهن.

وقال أيضا: لم أحصل على فرصتي وانا لاعب بسبب الإصابة القوية التي لحقت بي لكن المولى عز وجل قام بتعويضى عن ذلك فى مهمة التدريب للفرق التي قمت بخوض تجربة التدريب تحت قيادتي.

وعن دعم المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني له قال: شرف لي دعم المعلق الكبير ميمي الشربيني لي وكان دائما بيوصفني فى تعليقه بأنني أحد رواد الفضاء في كرة القدم خاصة فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي تألقت فيها بقوة وكانت جميع الكرات الهوائية من نصيبي، مشيرا إلى أن ميمي الشربيني قام بدعمي وأشار إلى أحد المقربين لي بأنه لديه قناعة تامة بى كأفضل مهاجم يلعب بالرأس.

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