انطلاق معرض صنع فى دمياط بمشاركة 62 عارضا من صناع الأثاث

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع فى دمياط "لهذا العام، والمقرر انطلاقه الخميس المقبل ويستمر حتى ١٢ مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر..

وذكرت "محافظ دمياط" أن المعرض يأتى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة ٦٢ عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة، كما أضافت ان المعرض يستهدف استكمال الخطة التى بداتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط ، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد إنطلاقة لمراحله الأربعة الأخرى، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، والثالثة فى أول ديسمبر ٢٠٢٢، و ستنطلق المرحلة الرابعة فى ١٠ من نفس الشهر والمرحلة الاخيرة ستشهد انطلاقتها ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك لمدة عشر ايام لكل مرحلة..

هذا وقد أشادت "الدكتورة منال عوض" بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل سنوى وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، وما اثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط و النهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة..

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