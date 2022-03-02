السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بعد حديث اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن وجود مشكلات ومعركة مع الكهرباء، كان يتزعمها "شاكر"، خلال إنشاء أحد المحاور، قائلًا: "يعني الدكتور شاكر هو اللي كان متزعم المعركة!".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، اليوم الأربعاء، لوزير الكهرباء: " مش ممكن والله اللي بتعمله فينا ده ياشاكر".

وعقب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلاً: "وانتصر يافندم"، ليرد الرئيس قائلاً: "انتصر علينا؟"، فأجابه "الفار": "انتصر على المشكلات التي تواجهنا".