برلماني: القطاع الخاص عمود الاقتصاد الوطنى.. وتعظيم دوره مصدر رئيسي للتنمية

أشاد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تفاصيل اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة بشأن الإهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

وأكد “ سمير ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الرئيس السيسي وجه بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي، من خلال إشراك القطاع الخاص فى كل ما يتعلق بمشروعات التنمية الاقتصادية،مشيرا إلى أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، و تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة .

وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالإهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراض لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوي معيشية المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم.

وأكد اللواء شريف صالح أن الهيئة تسعى لتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من بعض الميزات التنافسية لإقليم الصعيد خاصة بعض تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى من جانب الدولة في البنية الأساسية والاستراتيجية بما يوفر حياة كريمة للمواطنين والاستفادة المثلى من تلك المشروعات .