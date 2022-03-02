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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في يوم عيدهم.. محافظ الإسكندرية يشكر رجال الحماية المدنية البواسل

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تحتفل بأبطال الحماية المدنية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات "اليوم العالمي للحماية المدنية"، بمقر إدارة الحماية المدينة بمنطقة كوم الدكة، والتي تأتي في ضوء الاحتفاء بالدور العظيم الذي تقوم به قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية.

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وقدم المحافظ الشكر إلى رجال الحماية المدنية ومديرية أمن الإسكندرية على ما يبذلونه من مجهودات، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقدمه الحماية المدنية في العديد من الأحداث التى شهدتها المحافظة. 

وقال: “إن احتفالنا اليوم هو أقل تقدير وتكريم نستطيع أن نقدمه إلى رجالنا البواسل”.

وخلال الفعاليات؛ تفقد المحافظ برفقة مدير أمن الإسكندرية، اصطفاف معدات الحماية المدينة، والوقوف على مدى جاهزيتها وعملها بشكل فعال خلال وقوع أي حادث.

الاسكندرية البحر المتوسط محافظ الاسكندرية مديرية امن الاسكندرية اللواء محمد الشريف مشروعات الطرق الحماية المدينة

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