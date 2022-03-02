الإسكان: وضع اشتراطات تخطيطية لخفض معدل البناء بالقاهرة بنسبة 50%

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستهدف خفض نسبة البناء في القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه من المفترض خفضها إلى 50%، ولذلك وضعت الوزارة اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران في القاهرة.

وأضاف الجزار أنه تم وضع مجموعة من المستهدفات لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، لافتاً إلى أن الكثافة السكانية سجلت 500 شخص لكل فدان، في إقليم القاهرة الكبرى.

وأوضح أن الوزارة تهدف لتخفيضها إلى 250 شخص لكل فدان، وذلك عن طريق التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وخلخلة العمران القائم.

وأضاف أن الاستعمالات غير السكانية زادت إلى 30% وتم استبدالها بإتاحة فرص عمل في المدن الجديدة، بالإضافة إلى نسبة البناء التي من المفترض أن تنخفض إلى 50%، وعلى ذلك وضعت الوزارة اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران في القاهرة.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الطرق برفع كفائتها وتوسعتها، الأمر الذي يفسر السبب وراء اهتمام الحكومة المصرية ببناء مجموعة كبيرة من الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق الحالية.