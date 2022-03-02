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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف اجتاز سامسونج "جلاكسي إس 22 ألترا" اختبار الخدش والانحناء؟..فيديو

هاتف Galaxy S22 Ultra
هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج

خضع هاتف سامسونج الأحدث Galaxy S22 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء فضلا عن الخدش بأدوات حادة.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أجرت قناة يوتيوب  JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، اختبارا صعبا لهاتف سامسونج الرائد جالاكسي إس 22 ألترا، لقياس قدراته على تحمل الخدش والانحناء، باستخدام شفرة حلاقة ومعاول صلبة وأخرى أخف وزنا.

 

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شاهد اختبار المتانة لأقوى هواتف سامسونج

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة لقياس مدى تحمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، والتي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، إلا أن الجهاز بدأ في إظهار الخدوش بوضوح في المستوى السابع، والتي أثبتت قدرة كبيرة على التحمل بفضل طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus+.

ولأن إطار هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج، مصنوع بأكمله من الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف، ولم تتأثر حتى الأزرار الخاصة بالهاتف ولا حتى قلم S Pen الإلكتروني.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج

وقامت قناة JerryRigEverything، بتفكيك قلم S Pen الإلكتروني إلى نصفين، والتي أظهرت أن القلم مصمم ببنية داخلية مقاومة للصدأ مشابهة للإصدارات السابقة من القلم S ع بناء مقاوم للماء ومكثف قابلة للشحن لميزات بلوتوث القلم.

وأما ظهر الهاتف المحمي أيضا بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus+، فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تماما مثل واجهة الهاتف، كما نجت كاميرا هاتف Galaxy S22 Ultra من اختبار الخدش بشفرات الحلاقة، والتي زودتها سامسونج بطبقة مصنوعة من الزجاج المتين والحلقات الواقية والتي تم تصميمها من مادة تشبه المعدن المؤكسد الذي لا يحتفظ بعلامات من الشفرة الفولاذية.

وكشف اختبار JerryRigEverything، عن صمود قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج أسفل الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

وباءت محاولات قناة JerryRigEverything بالفشل لـ ثني الجهاز، وذلك على غرار هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة، حيث لم يظهر الجهاز كذلك أي علامة على الالتواء أو الانحناء بالرغم من تعرضه لأكثر أنواع الضغوط قوة.

سامسونج Galaxy S22 Ultra جالاكسي إس 22 ألترا اختبار المتانة هواتف سامسونج قناة JerryRigEverything

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