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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل خط مواصلات جديد من وسط الإسماعيلية لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية

بدأ، اليوم الاربعاء، تدشين خط سير السيارات الميكروباص " ٢٦ راكب" التابعة لجمعية شباب الخريجين، من ميدان الفردوس بوسط مدينة الإسماعيلية، لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، والعودة مره اخري بنفس خط السير، بناءا علي توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

واصدرت  محافظة الاسماعيلية، بيانا صحفيا، قبل قليل، أكدت فيه أن خط سير السيارات الجديد يبدأ من طريق ٣٦ الحربى وصولا الى مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل.

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وحددت محافظة الإسماعيلية في بيانها، قيمة أجرة الركوب، وهي ٥ جنيهات فقط، وبأجمالي عدد ١٠ سيارات ميكروباص ٢٦ راكب.

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سير السيارات الميكروباص محافظة الاسماعيلية السيارات الميكروباص جمعية شباب الخريجين ميدان الفردوس مدينة الإسماعيلية مجمع الورش الحرفية مدينة المستقبل

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