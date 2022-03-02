تشغيل خط مواصلات جديد من وسط الإسماعيلية لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل

بدأ، اليوم الاربعاء، تدشين خط سير السيارات الميكروباص " ٢٦ راكب" التابعة لجمعية شباب الخريجين، من ميدان الفردوس بوسط مدينة الإسماعيلية، لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، والعودة مره اخري بنفس خط السير، بناءا علي توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

واصدرت محافظة الاسماعيلية، بيانا صحفيا، قبل قليل، أكدت فيه أن خط سير السيارات الجديد يبدأ من طريق ٣٦ الحربى وصولا الى مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل.

وحددت محافظة الإسماعيلية في بيانها، قيمة أجرة الركوب، وهي ٥ جنيهات فقط، وبأجمالي عدد ١٠ سيارات ميكروباص ٢٦ راكب.

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