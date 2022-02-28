محافظ الإسماعيلية يتدخل لحل لتوفير سكن لكبار سن بدون مأوى

استجاب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والتي استغاثت لرصد وجود عدد من كبار السن يفترشون أرض المحافظة دون مأوى ولا عائل لهم.

وعلى الفور ، وجه محافظ الإسماعيلية، فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين وتوفير المواد الغذائية والأغطية اللازمة لهم ونقلهم لتلقى الرعاية الصحية حرصا على حماية كبار السن وتوفير معيشة كريمة لهم وخاصة مع ما تشهده البلاد من موجة الطقس السيء.

وتوجهت مها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية يرافقها فريق التدخل السريع بالمديرية للاماكن المذكورة بالشكاوى.

كما أجرى فريق البحث، عمل مسح ميدانى للمنطقة بأكملها حتى تم العثور على الحالة الأولى وتبين أنه رجل مسن ملقاه على الأرض بجوار ميدان عرابى، وتم تحويله لتلقى العلاج بإحدى المراكز الطبية.

وقد تبين بعد مراجعة الاوراق الشخصية، أنه يتقاضى معاش قدره ٤٦٠٠ جنيه بالإضافة إلى أنه يمتلك شقة بمحافظة الإسكندرية وتم التواصل مع أسرته والتأكد من وجود سكن آمن له و توافر أحد الأشخاص الذي يقوم على رعايته.

كما انتقل فريق الانقاذ السريع لمكان الحالة الثانية وهي سيدة مسنة بجوار جامع الخباز بالمحطة الجديدة.

ومن جانبها أشارت مها الحفناوى أنه لم يتم العثور على السيدة المسنة بالمكان المذكور بالشكوى وتم البحث عنها وسؤال أهالى المنطقة لمعرفة سبل الوصول إليها، حيث تبين أن السيدة تدعى "شادية" دائمة المشاكل و تم اصطحابها من قبل ذويها للتسول لمكان آخر ( المرحلة الخامسة ) منعا لحدوث مشاكل مع المارة .

وبالتوجه لمكان السيدة المسنة، رفضت الانتقال تماما لأى دار لرعاية كبار السن، حيث أن السيدة المذكورة تم ايداعها من قبل بإحدى دور الرعاية أكثر من مرة وافتعلت المشاكل وغادرت الدار.



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