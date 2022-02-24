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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعضاء جدد بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة اقتصادية قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم ٧١٠ لسنة ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضوية كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ؛  واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية واللواء  محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية- (نواب رئيس الهيئة).

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كما تضمن التشكيل اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء من ذوي الخبرة الفنية والمالية والقانونية.

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وشمل القرار أيضاً أعضاء جدد من ذوي الخبرة وهم، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وياسر زكي هاشم خبيراً قانونياً.

وتضمن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بأن يتم دعوة وزارة الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلاً عن هيئة قناة السويس، بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس الإدارة.

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IMG-20220224-WA0018
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السويس رئيس مجلس الوزراء لقناة السويس الفريق كامل الوزير قناة السويس

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