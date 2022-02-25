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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية.. تشميع قاعة أفراح بعد تحويلها إلى مركز للدروس الخصوصية

ضبط مركز دروس خصوصية
ضبط مركز دروس خصوصية

تمكنت محافظة الإسماعيلية ، من ضبط قاعة للأفراح بطريق عمارة السياحي، تستخدم كمركزا للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية، من خلال حملة مكبرة مكونة من عدة جهات َ(الضرائب و المالية و التربية و التعليم و التهرب الضريبي و الشئون القانونية و الإدارة الهندسية و الشئون القانونية بحي أول).

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 ونجحت الحملة في  ضبط أحد المدرسين  أثناء وجود  عددا  كبيراً من الطلاب، يؤدون امتحانا في مادته، و يصل  عدد الطلاب إلي ٥٥٠ طالب و طالبة دون  مراعاة للإجراءات الإحترازية في الأماكن المغلقة و قرارات اللجنة العليا لأزمة كرونا للحد من التجمعات الكبيرة في الاماكن المغلقة، مع عدم وجود الموافقات اللازمة من مديرية التربية و التعليم بالمحافظة،  و بدون تنسيق مع أمن مديرية التربية و التعليم،  الأمر الذي يعد مخالفة صريحة.

 

 كما يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة للطلاب و قد تم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة بتشميعها ومراجعة تراخيصها و حيال المدرس و المنظمين بتحرير محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة و المخالفة و غلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

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