الإسماعيلية.. تشميع قاعة أفراح بعد تحويلها إلى مركز للدروس الخصوصية

تمكنت محافظة الإسماعيلية ، من ضبط قاعة للأفراح بطريق عمارة السياحي، تستخدم كمركزا للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية، من خلال حملة مكبرة مكونة من عدة جهات َ(الضرائب و المالية و التربية و التعليم و التهرب الضريبي و الشئون القانونية و الإدارة الهندسية و الشئون القانونية بحي أول).

ونجحت الحملة في ضبط أحد المدرسين أثناء وجود عددا كبيراً من الطلاب، يؤدون امتحانا في مادته، و يصل عدد الطلاب إلي ٥٥٠ طالب و طالبة دون مراعاة للإجراءات الإحترازية في الأماكن المغلقة و قرارات اللجنة العليا لأزمة كرونا للحد من التجمعات الكبيرة في الاماكن المغلقة، مع عدم وجود الموافقات اللازمة من مديرية التربية و التعليم بالمحافظة، و بدون تنسيق مع أمن مديرية التربية و التعليم، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة.

كما يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة للطلاب و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة بتشميعها ومراجعة تراخيصها و حيال المدرس و المنظمين بتحرير محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة و المخالفة و غلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

IMG-20220225-WA0037

IMG-20220225-WA0036

IMG-20220225-WA0034

IMG-20220225-WA0035

IMG-20220225-WA0027

IMG-20220225-WA0033

IMG-20220225-WA0032

IMG-20220225-WA0030

IMG-20220225-WA0029

IMG-20220225-WA0031

IMG-20220225-WA0026

IMG-20220225-WA0025

IMG-20220225-WA0028