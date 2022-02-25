مهرجان الإسماعيلية يكرم المخرج عواد شكري| تفاصيل

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي تكريم المخرج عواد شكري بالدورة الـ ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ إلى ٢٣ مارس القادم.

يذكر أن المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر, تخرج من معهد السينما في1978,أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين - القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.



ويعد الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.