اليوم آخر موعد للتقديم في منحة الدراسات القانونية بـ أثينا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى أثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.



واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.hapsc.org/en/eope-eplo-scholarships/

www.eplo.int

وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى التواصل من خلال الايميل التالى:

[email protected]

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكان قد اعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي عن مد موعد إستلام الملفات الورقية متضمنة كافة المستندات المطلوبة في إعلانها عن وظيفة (ملحق ثقافي , ملحق ثقافي/ مدير مكتب ) وذلك للسادة الذين أتموا بالفعل مرحلة التقديم الإليكتروني حتى الجمعة 25/2/2022 وفقاً لما نص عليه الإعلان.



واوضح أنه سيتم إستقبال الملفات الورقية بمقرالإدارة العامة للتمثيل الثقافي في الفترة من الأحد 27/2/2022 حتي الخميس 3/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية مساءاً، وذلك علماً بأنه لن يتم قبول أي مستندات بعد تمام الساعة الثانية مساء الخميس 3/3/2022.