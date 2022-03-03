عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم آخر موعد للتقديم في منحة الدراسات القانونية بـ أثينا

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى أثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

txt

التعليم العالي: مراكز رعاية الموهوبين تخلق بيئة حاضنة وداعمة للإبداع

txt

طالبة عائدة من أوكرانيا لوزير التعليم العالي:اسمح لي بالدراسة في الجامعة بمصر


واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.hapsc.org/en/eope-eplo-scholarships/
www.eplo.int

وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى التواصل من خلال الايميل التالى:
[email protected]

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


وكان قد اعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي  عن مد موعد إستلام الملفات الورقية متضمنة كافة المستندات المطلوبة في إعلانها عن وظيفة (ملحق ثقافي , ملحق ثقافي/ مدير مكتب ) وذلك للسادة الذين أتموا بالفعل مرحلة التقديم الإليكتروني حتى الجمعة 25/2/2022 وفقاً لما نص عليه الإعلان.


واوضح أنه سيتم إستقبال الملفات الورقية بمقرالإدارة العامة للتمثيل الثقافي في الفترة من الأحد 27/2/2022 حتي الخميس 3/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية مساءاً، وذلك علماً بأنه لن يتم قبول أي مستندات بعد تمام الساعة الثانية مساء الخميس 3/3/2022.

 

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم وزير التعليم العالي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

موضوعات متعلقة

إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد ضمن دوري الشهيد الرفاعي

التعليم العالي: مراكز رعاية الموهوبين تخلق بيئة حاضنة وداعمة للإبداع

التعليم العالي: الطلاب العائدون من أوكرانيا مرحب بهم في الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم

مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين تدشن مسابقات بالجامعات المصرية.. والتعليم العالي: تخلق بيئة حاضنة وداعمة للإبداع .. وتوفر فرصا واعدة لتقديم المواهب

لدعم ابتكارات الشباب.. مذكرة تفاهم بين مدينة الأبحاث العلمية وجمعية التنمية الاقتصادية

القومي للبحوث: مادة السيلوستازول لها دور فعال في خفض مضاعفات اختلال الرئة

البحث العلمي تعلن عقد ورش عمل التنمية المستدامة لإنتاج الألبان.. تفاصيل الحضور

وزير التعليم العالي يوقع العقد الاستشاري للرسومات الهندسية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد

ترشيحاتنا

وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب بالقانون

أول شهر شعبان 2022 .. 11 كلمة مستجابة رددها بيقين

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا

نوران جوهر تتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو

موسيماني يحسم مصير بديل أفشة عن طريق ملخصات الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ