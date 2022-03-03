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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| مدى قوة أخطر سلاح نووي روسي بالعالم.. حقائق صادمة

أخطر سلاح نووي روسي
أخطر سلاح نووي روسي

كشف مقطع فيديو اعيد تداوله مجدداً، مدى قوة اخطر سلاح نووي بتاريخ روسيا حين تم إطلاقه وتجربته، وذلك في ظل الصراع القائم بين بين أوكرانيا وروسيا.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، نشرت روسيا في عام 2020 وثائقي  مرعب مدته 40 دقيقة  انتجه من قبل القسم النووي الروسي روساتوم وذلك في الذكرى الـ75 لإنتاج أول سلاح نووي روسي.

 

يظهر الفيديو  اللحظة المدمرة التي أسقطت فيها قنبلة  النووية الفتاكة   قبالة ساحل جزيرة سيفيرني، بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي ، في 30 أكتوبر 1961.

وتقدر قوة القنبلة النووية الروسية بأنها أقوى بمقدار 3333 مرة من القنبلة التي قضت على هيروشيما في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث  ارتفعت سحابة القنبلة في نهاية المطاف 42 ميلاً في الهواء  مما جعلها أعلى بسبع مرات من جبل إفرست.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر يوم الأحد ، 27 فبراير، بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى ، مما أثار مخاوف من استخدام قنابل مماثلة في أوكرانيا. 

 

استدعى القائد وزير الدفاع ، سيرجي شويجو ، ورئيس أركان الجيش فاليري جيراسيموف ، إلى اجتماع عام وأصدر الأمر.

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