طرح تذاكر حفل أنغام ونبيل شعيل في مهرجان فبراير الكويت

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة أنغام والفنان نبيل شعيل، المرتقب يوم 10 مارس الجاري، ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

تفاصيل حفل أنغام ونبيل شعيل

تستعد الفنانة أنغام والفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن تفاصيل الحفل المرتقب يوم 10 مارس الجاري.

ونشرت روتانا بوستر حفل أنغام ونبيل شعيل، وعلقت: «‏الأسبوع الثاني من حفلات #فبراير_الكويت_العودة .. نبض الكويت نبيل شعيل والنجمة أنغام .. الأرينا كويت 10 - مارس .. تطرح التذاكر قريباً».

أحدث حفلات أنغام

وأحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة فى حديقة قصر عابدين، بحضور كامل العدد بقاعة الحفل من مختلف الجنسيات العربية .

وشاركت المطربة أنغام، متابعيها صور جديدة لها من الحفل عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت أنغام تعليقا: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

الحفل تم التجهيز له منذ عدة أسابيع، رغم أنه يعد أولى تجارب محمد الشاعر في التنظيم الغنائي اللايف ، إلا أنه وضع خطة منذ بداية الفكرة بمشاركة أحمد الرفاعي، وأشرقت وليد، بأن يتم تنفيذه بمواصفات عالمية يواكب حدثا فنيا مصريا، خالصا يجمع بين عراقة المكان التاريخي بوسط القاهرة، وصوت مطربة مصر الأولى كنوع من جلب السياح العرب ومحبي الطرب الأصيل.

وحضرت أنغام، في كامل أناقتها بسواريه وردي فاتح، والذي يطلق عليه تاريخيا لون الحب وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية المكونة من عازفي أوركسترا القاهرة السيمفوني، الذين تولوا مهمة العزف في موكب المومياوات، ومع ظهورها وانطلاق نغمات أغنية " كل ما نقرب لبعض" ضجت ساحة القصر بعاصفة من التصفيق الحار وهتفات الإعجاب.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور، لحضورهم رغم آجواء البرودة قائلة: "المكان لايق عليكيم" لما اتسم به الحضور من أناقة الشكل وإحترامهم لتذوق غذاء الروح من الموسيقى والفن الأصيل.

كما قدمت أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "عمري معاك" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه"، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"اتجاه واحد" ،"بتوصفني" ،"سكت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد"/ واختتمت ب "ياريتك فاهمني" .

أحدث أعمال نبيل شعيل

من جهة أخرى، احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه منتصف يوم الثلاثاء 24 أغسطس الماضي، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

تفاصيل ميني ألبوم يقولون

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة أغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها:

يقولون ، راح ونساك

وعايش بلاك

وانا ميت عليك

يقولون، حبنا انتهى

وقلبي لهى

وانا قلبي يبيك

اسمع كلام الناس واعبره

ولا مره حس قلبي بالحسره

لكن غيابك غير الفكره

هالمره ما هي مثل كل مره

راح انسى حبك

والذنب ذنبك

غيري بقربك

والكل يدرون

اما الاغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:

علمتني الدنيا وتعلمت من

أسوأ ايامي وصدمات الزمن

ان اقرب شخص ممكن يخذلك

وان كل غلطه بهالوقت بثمن

وان هالعالم تعاني من مرض

اسمه ما احبك اذا مالي غرض

ودام مصلحتي معاك ابقى معاك

اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الالبوم كتب احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها:

تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك

تغافلني وتسألني متى القاك

تفرح عيني في شوفك

وتكسر حاجز ظروفك

وتاكد لو ابي انسى

عجزت انساك

انا ساهي

انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك

ابد ما راح تسمعها من شفاهي

انا راضي معاك اشقى

ومهما طالت الفرقا

حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي

وقد توزيع هذه الاغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.