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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميلاد محمد صبحي.. أسس فرقة استديو 80.. وبدأت علاقته بالتلفزيون منتصف السبعينات

محمد صبحي
محمد صبحي

ولد الفنان محمد صبحى 3 مارس عام 1948 واستطاع طوال السنوات أن يبهر جمهوره بالأعمال الإبداعية فى المسرح ، و هو الممثل المصرى الوحيد الذى كتب اسمه فى موسوعة جينيس كأفضل ممثل قدم شخصية هاملت بأسلوب مميز .


وتخرج الفنان محمد صبحى من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز مما أهله للعمل كمعيد للمعهد ولكنه أسس فرقة استديو 80 وقدم من خلالها أعمالأ مميزة برفقة لينين الرملى والذين نجحا فى تقديم مجموعة من انجح المسرحيات خلال هذه الفترة .

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وقد بدات علاقة الفنان محمد صبحى ب التليفزيون منذ أن قدم مسلسل فرصة العمر فى منتصف السبعينات ثم مسلسله الشهير رحلة المليون الذى حقق نجاحأ ملموسأ ..


بدأ صبحى فى تقديم مسلسل ونيس خلال 8 أجزاء وقدم خلالها كافة العقبات والمشاكل الحياتية التى تواجه الأسر المصرية وبعدها قدم فارس بلا جواد ، رجل فقير غنى جدأ ، أنا وهؤلاء  ، أما أعماله السينمائية فكان من ضمنها أونكل زيزو حبيبى ، بطل من الصعيد وغيرها  ،  وبالنسبة لأعماله المسرحية فشملت كارمن ، ماما أمريكا ، انتهى الدرس يا غبى ، وتخاريف وغيرها من الأعمال.

آسر ياسين محمد صبحي موسوعة جينيس الفنان محمد صبحى مسلسل ونيس المعهد العالي للفنون المسرحية

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