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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين.. مهنته قبل التمثيل وخطوته الجديدة نحو العالمية وعلاقة محمد صبحي بانطلاقته الفنية

آسر ياسين
آسر ياسين

يحتفل اليوم الفنان آسر ياسين بعيد ميلاده الـ 41، في الوقت الذي يستعد فيه لعرض عدد من التجارب الفنية الجديدة، أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، وفيلم قصير سيطرح على منصة نتفليكس قريبا.

آسر ياسين

يستعد آسر ياسين لعرض مسلسله الجديد "سوتس بالعربي" في رمضان المقبل، وهو نسخة مصرية من مسلسل أمريكي شهير وهو Suits، الذي يلعب فيه دورا موازيا لشخصية هارفي سبيكتر المحامي الشهير. 

قد تشهد هذه الخطوة انطلاقة جديدة لآسر ياسين نحو العالمية من خلال تقديم شخصية مليئة بالمواقف والتركيبات الشخصية ويتمتع بالوسامة والثقافة المناسبة لمثل هذا العمل. 

مشوار آسر ياسين

آسر ياسين

جاء اختيار آسر ياسين لهذا العمل، بعد مسيرة طويلة من الأفلام والمسلسلات الدرامية، التي بدأت عام 2004 بالمشاركة في مسلسل "ملح الأرض" مع الفنان محمد صبحي بعدما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في هذا العمل. 

جاء ذلك بعد اختيار آسر ياسين للمشاركة في بطولة إحدى المسرحيات خلال دراسته الجامعية، أثناء دراسته في كلية الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية. 

آسر ياسين

 شارك آسر ياسين في عام 2005، في الفيلم القصير بيت من لحم الذي أخرجه أشرف سمير، ويعود هذا العام للمشاركة في فيلم قصير تعرضه منصة نتفليكس ضمن سلسلة باسم "في الحب والحياة". 

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ينتظر آسر ياسين عرض العديد من الأعمال الجديدة منها فيلم الشايب المقتبس من أحداث سلسلة "أولاد رزق"، وفيلم السرب الذي يظهر فيه كضيف شرف، إلى جانب مسلسل "الثمانية". 

قدم آسر ياسين على مدار السنوات الماضية عدد من الأفلام الناجحة منها صاحب المقام الذي عرض على منصة شاهد، وأسوار القمر، رسائل البحر الذي لعب بطولته مع الفنانة بسمة ونال العديد من الجوائز. 

آسر ياسين عيد ميلاد آسر ياسين سوتس بالعربي صاحب المقام أفلام آسر ياسين

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