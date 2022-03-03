ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

تأهل فريق ليفربول لربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

افتتح تاكومي مينامينو في الدقيقة 27 التسجيل لـ ليفربول، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 39.

وسجل روب هدفًا لـ نورويتش سيتي في الدقيقة 76 لكنه لم يمنع ليفربول من التقدم للدور المقبل

وغاب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لـ ليفربول وقائمة بدلائه في مباراة اليوم، حيث ضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيمس ميلنر - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد شامبرلين - كيرتس جونز

خط الهجوم: تاكومي مينامينو - ديوجو جوتا - ديفوك أوريجي