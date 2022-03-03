اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن إلغاء بطولة كأس مصر والمنتخب كلمة السر

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن سر رفض اتحاد الكرة المصري إعلان إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن.

واكد كريم شحاته في تصريحات عبر برنامجه “ كوره كل يوم ” أن اتحاد الكرة المصري يرغب في حسم أمر تأهل المنتخب ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢ من عدمه.

وأضاف أنه في حال تأهل المنتخب لن يكون هناك وقت لاستكمال البطولة ولكن في حال فشل المنتخب في التأهل سيكون هناك وقت لاستكمال البطولة.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في جولة الذهاب يوم 25 مارس الجاري في تمام السابعة والنصف مساءً بإستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في العاصمة السنغالية داكار في الخامسة مساءً.