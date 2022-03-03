عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجه فيريرا تلمح لإمكانية عودته لقيادة الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت زولميرا زوجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق  للزمالك عن إمكانية قرب المدرب من قيادة الفريق مرة أخرى عقب رحيل باتريس كارتيرون .

 

وكتبت زولميرا زوجة البرتغالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ” : سأعود إلى الأرض التي كنت فيها سعيدة جدًا لحضور حفل زفاف عائلي رائع". 

 

 

و أثارت تلك الصورة دهشة وحيرة جماهيره الزمالك بشأن إمكانية تولي فيريرا لقيادة الزمالك مرة اخرى. 

 

أعرب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم على فيوتشر ، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة، موضحا أن الفريق يمر بفترة عدم اتزان.
وقال نبيه في المؤتمر الصحفي :" الفوز في لقاء فيوتشر  سيعطينا دفعة قوية، ونخوض كل مباراة على حدة، وهناك أخطاء فنية ظهرت في الشوط الأول ولكن اللاعبين بذلوا مجهودا  كبيرا ونجحنا في تحقيق مكسب مهم في وقته  على فريق كبير يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير".
وأوضح أسامة نبيه أنه تحدث مع لاعبي الفريق قبل اللقاء وأكد لهم أن مباريات الدوري ستشهد شد وجذب وهذا أمر طبيعي، وتوجه المدرب العام للفريق بالشكر للاعبين على الفوز في لقاء اليوم، لأنه سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة .
وقال نبيه:" كانت هناك روح بالفريق في الشوط الأول ولكن كانت هناك أخطاء، بسبب الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، و التغييرات نجحت في صنع الفارق وساعدت الفريق على العودة وتحقيق الفوز".
وأضاف :" بدأنا المباراة بخطة 4-3-3 ثم عدلنا الأمور إلى 4-2-3-1، وأوباما نجح في المطلوب منه و قمت بأهلاكه داخل الملعب، كما أنني راض تماماً عن مستواه ".
وشدد أسامة نبيه على أن هذه هي روح الزمالك وهناك أخطاء سنعمل على تداركها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نتائج الفترة الماضية تحتاج إلى عمل كبير والأيام المقبلة ستشهد تطور في أداء العديد من اللاعبين.
وقال المدرب العام:" مشاركة المثلوثي جاءت بسبب عودة حازم إمام إلى بعد فترة غياب طويل، و ورأينا جاهزية الظهيرالتونسي، وعلينا أن نساعد المثلوثي في استعادة ثقته بنفسه، لأنه لاعب جيد وقدم أداء متميز  في نهاية الموسم الماضي ولم يكن في حالة سيئة بل الفريق بشكل كامل كان يمر بهذه الحالة ،وعند مشاركة  حازم إمام، نجح في الظهور بشكل جيد".
وتابع المدرب العام :" أشرف بن شرفي لاعب يمتلك خصائص مميزة ، وقمت بالصبر عليه لأنه قادر على صنع الفارق بالرغم من أنني قمت  بتبديل مراكز اللاعبين في المباراة، وشارك بن شرقي في هدف الفوز و اللاعب قدم المطلوب بشكل جيد".

واختتم نبيه تصريحاته قائلا :" لدينا أمل كبير في الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التركيز أولا في مباراتي الدوري لاستعادة الثقة وطمأنة الجماهير".
فاز فريق الزمالك على ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد فيوتشر عند 15  نقطة يحتل بهم المركز السادس.

البرتغال الزمالك باتريس كارتيرون انستجرام الدوري اسامه نبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

موضوعات متعلقة

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

ترشيحاتنا

زوجه فيريرا تلمح لإمكانية عودته لقيادة الزمالك.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

لماذا سمي شعبان شهر رسول الله ؟.. اعرف فضله وأسراره

شوبير يفجر مفاجأة عن مواجهة الأهلي والمريخ: من الممكن إقامته في جنوب إفريقيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ