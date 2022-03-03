زوجه فيريرا تلمح لإمكانية عودته لقيادة الزمالك.. تفاصيل

كشفت زولميرا زوجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك عن إمكانية قرب المدرب من قيادة الفريق مرة أخرى عقب رحيل باتريس كارتيرون .

وكتبت زولميرا زوجة البرتغالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ” : سأعود إلى الأرض التي كنت فيها سعيدة جدًا لحضور حفل زفاف عائلي رائع".

و أثارت تلك الصورة دهشة وحيرة جماهيره الزمالك بشأن إمكانية تولي فيريرا لقيادة الزمالك مرة اخرى.

أعرب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم على فيوتشر ، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة، موضحا أن الفريق يمر بفترة عدم اتزان.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي :" الفوز في لقاء فيوتشر سيعطينا دفعة قوية، ونخوض كل مباراة على حدة، وهناك أخطاء فنية ظهرت في الشوط الأول ولكن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا ونجحنا في تحقيق مكسب مهم في وقته على فريق كبير يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير".

وأوضح أسامة نبيه أنه تحدث مع لاعبي الفريق قبل اللقاء وأكد لهم أن مباريات الدوري ستشهد شد وجذب وهذا أمر طبيعي، وتوجه المدرب العام للفريق بالشكر للاعبين على الفوز في لقاء اليوم، لأنه سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة .

وقال نبيه:" كانت هناك روح بالفريق في الشوط الأول ولكن كانت هناك أخطاء، بسبب الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، و التغييرات نجحت في صنع الفارق وساعدت الفريق على العودة وتحقيق الفوز".

وأضاف :" بدأنا المباراة بخطة 4-3-3 ثم عدلنا الأمور إلى 4-2-3-1، وأوباما نجح في المطلوب منه و قمت بأهلاكه داخل الملعب، كما أنني راض تماماً عن مستواه ".

وشدد أسامة نبيه على أن هذه هي روح الزمالك وهناك أخطاء سنعمل على تداركها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نتائج الفترة الماضية تحتاج إلى عمل كبير والأيام المقبلة ستشهد تطور في أداء العديد من اللاعبين.

وقال المدرب العام:" مشاركة المثلوثي جاءت بسبب عودة حازم إمام إلى بعد فترة غياب طويل، و ورأينا جاهزية الظهيرالتونسي، وعلينا أن نساعد المثلوثي في استعادة ثقته بنفسه، لأنه لاعب جيد وقدم أداء متميز في نهاية الموسم الماضي ولم يكن في حالة سيئة بل الفريق بشكل كامل كان يمر بهذه الحالة ،وعند مشاركة حازم إمام، نجح في الظهور بشكل جيد".

وتابع المدرب العام :" أشرف بن شرفي لاعب يمتلك خصائص مميزة ، وقمت بالصبر عليه لأنه قادر على صنع الفارق بالرغم من أنني قمت بتبديل مراكز اللاعبين في المباراة، وشارك بن شرقي في هدف الفوز و اللاعب قدم المطلوب بشكل جيد".

واختتم نبيه تصريحاته قائلا :" لدينا أمل كبير في الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التركيز أولا في مباراتي الدوري لاستعادة الثقة وطمأنة الجماهير".

فاز فريق الزمالك على ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد فيوتشر عند 15 نقطة يحتل بهم المركز السادس.