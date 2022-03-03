رياح شديدة تتسبب في تراكم الرمال علي الطرق بشمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء، حاليا هبوب رياح شديدة باردة مثيرة للرمال والأتربة، والتي تسببت في تراكم الكثبان الرملية في عدة أماكن علي الطرق، مما أدى الى إغلاق عدد من الطرق الفرعية التي تربط بين القري والمراكز الي جانب تراكم الكثبان علي أجزاء من الطرق الرئيسية، خاصة الطريق الدولي العريش- القنطرة، وكذلك الطريق الأوسط الحسنة- نخل.

وقد وجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء رؤساء مجالس المدن برفع الرمال التي تراكمت علي الطرق بسبب هبوب الرياح وادت الي اغلاقها تلافيا لوقوع حوادث ومن أجل تسيير حركة المرور علي الطرق.



تراكمات الرمال

وقد كلف اللواء أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، الحملة الميكانيكية ، وذلك القيام بالدفع اللودر الخاص بمجلس المدينة لإزالة تراكمات الرمال والأتربه من علي جانبي الطرق التي تراكمت عليها الرمال وخاصة طريق (الحسنه / القسيمه) ، وطريق (الحسنه/ بغداد).

حيث تقوم المعدات اللازمة بمجلس مدينة الحسنة بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمركز ، بإزالة كافة الاتربه والطبقات الرملية التي تراكمت علي الطريق بسبب شدة هبوب الرياح، لفتح الطريق والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة أمنه ، حرصاً علي سلامة المواطنين وحفاظا علي أرواحهم٠

