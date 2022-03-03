قطع المياه لمدة ٦ ساعات عن 7 مناطق بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه بالمناطق التالية: ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة).

وأوضحت أن انقطاع المياه سيكون اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٥ /٣ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.