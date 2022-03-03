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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة.. تجديد حبس المتهم بقتل جاره فى القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية حبس قاتل جاره 15 يوميا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانونية اللازمة له فى المواعيد المحددة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.


وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م ك ا"، 33 سنة، عامل توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م ع م"، 37 سنة سباك مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.


وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

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