خلال 28 يوما.. "تموين سوهاج" يحرر 2519 محضرا تموينيا متنوعا

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، منذ قليل، بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال الشهر الماضي.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه تم تحرير 2519 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الفترة من يوم 1\2\2022 وحتى يوم 28\2\2022، وتنوعت المحاضر بين "نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات".

وأوضح أن المخالفات تعادل 2040 محضرًا في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق، بما يُعادل 479 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.