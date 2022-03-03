أبو جبل سينجح.. كارتيرون: علاقتي بالزمالك انتهت.. ولم أحسم وجهتي المقبلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه لم يحسم وجهته الجديدة، بعد رحيله عن تدريب الفارس الأبيض.

وقال باتريس كارتيرون خلال حوار مع صحيفة الرياضية السعودية: “علاقتي بالزمالك انتهت رسميا بالتراضي، وأنا سعيد بهذه التجربة”.

وتابع كارتيرون: "لم أحسم وجهتي الجديدة حتى الآن".

وبسؤاله، هل سينجح محمد أبو جبل “حارس مرمى الزمالك” في الدور السعودي حال انضمامه إلى النصر، أجاب كارتيرون: "نعم سينجح فهو حارس قوي".

كان نادي الزمالك، أعلن الاثنين الماضي إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، وعين أسامة نبيه مديرا فنيا “مؤقتا” للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر



في سياق متصل، قال حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون، إن المدرب الفرنسي يحلم بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق مرة أخرى.

وأضاف فتوح، في تصريحات تليفزيونية: "من الوارد تولي باتريس كارتيرون أي نادٍ آخر في مصر، فهو مدرب محترف ويملك العديد من العروض دائما".



