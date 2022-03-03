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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصيبت بجنون العظمة.. زيلينسكي: روسيا راهنت على حرب خاطفة لكنها فشلت

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال  الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا ترغب في احتلال أراضي بلاده، ووصفها بأنها "أصيبت بجنون العظمة".

وتابع زيلينسكي بالقول إن موسكو راهنت على حرب خاطفة لكنها فشلت في تحقيق مخططاتها، مشددا: "لن نسمح لأي جهة كانت بأن تمحو بلادنا".

ووعد الرئيس الأوكراني بإعادة إعمار كل شيء، وأن تدفع روسيا تكلفة كل ما تم تدميره.

وأكد أن القوات الأوكرانية تدافع وتتصدى لهجمات القوات الروسية، مشيرا إلى أن يتم التنسيق والتعاون مع كل الشركاء الأوروبيين.

وقبل قليل، قال زيلينسكي، إن التكتيكات المتغيرة لروسيا وقصف المدنيين في المدن أثبتا نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية بإعلان بانتصار سريع من خلال هجوم بري.

وقال الرئيس الأوكراني إن الحلفاء يرسلون يوميا مساعدات دفاعية، مشيرا إلى أن 16 ألف متطوع سيقاتلون بجانب ضد الغزو الروسي.

ومن جانبه، دعا وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كولبيا،  الحلفاء لإغلاق المجال الجوي لمساعدة في الدفاع عن نفسها

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن كييف جاهزة للتفاوض مع موسكو، إلا أنها غير مستعدة لقبول الشروط الروسية في الوقت الحالي.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن مطالب روسيا التي أعلنها الرئيس الروسي قبل بدء الهجوم لم تتغير.

وأضاف أن أوكرانيا طلبت من الناتو فرض منطقة حظر للطيران والحلف ينظر في الطلب.

وحذر كوليبا، من أن بيلاروسيا ستواجه نفس العقوبات التي تواجهها روسيا إذا دخلت قواتها البلاد

وشدد وزير خارجية أوكرانيا، الثلاثاء، على أن الهجوم الروسي  يحتاج إلى رد عالمي، محذرا من أن الأمن في أوروبا مرهون بنتائج الحرب على أوكرانيا.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد قصفها لمدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، داعيا لفرض عزلة دولية كاملة على روسيا.

وفي 24 فبراير ، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا، وتم فرض الأحكام العرفية، ووقع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

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