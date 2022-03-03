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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تخرج المجموعة 49 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف بالأسماء والصور المجموعة التاسعة والأربعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 14 ) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : ( 871 ) خريجًا .

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية

1. محمود أحمد فؤاد شمال سيناء إمام وخطيب

2. عبدالله صلاح محمد الأتربي كفر الشيخ إمام وخطيب

3. علي الدين محمد سلامة كفر الشيخ إمام وخطيب

4. فاروق علي كمال عبدالسميع كفر الشيخ إمام وخطيب

5. سعيد صلاح إسماعيل الفيوم إمام وخطيب

6. أحمد هاني عبدالعظيم الإسماعيلية إمام وخطيب

7. عمار محمد رضا إسلام القليوبية إمام وخطيب

8. عبدالله محمد السيد عبدالعال القليوبية إمام وخطيب

9. محمد حمدي ابراهيم دمياط إمام وخطيب

10. عبدالله صالح عبدالله عطية الغربية إمام وخطيب

11. عبدالقادر محمد عبدالقادر أبو شادي الغربية إمام وخطيب

12. عيد عادل غنيم شحوت الجيزة إمام وخطيب

13. حسن إبراهيم حامد البحيرة إمام وخطيب

14. إسلام صلاح أحمد علي الشرقية إداري

 

الأوقاف وزارة الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية مام وخطيب مركز الحاسب الآلي الرخصة الدولية للحاسب الآلي

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