تخرج المجموعة 49 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

نشرت وزارة الأوقاف بالأسماء والصور المجموعة التاسعة والأربعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 14 ) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : ( 871 ) خريجًا .

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية

1. محمود أحمد فؤاد شمال سيناء إمام وخطيب

2. عبدالله صلاح محمد الأتربي كفر الشيخ إمام وخطيب

3. علي الدين محمد سلامة كفر الشيخ إمام وخطيب

4. فاروق علي كمال عبدالسميع كفر الشيخ إمام وخطيب

5. سعيد صلاح إسماعيل الفيوم إمام وخطيب

6. أحمد هاني عبدالعظيم الإسماعيلية إمام وخطيب

7. عمار محمد رضا إسلام القليوبية إمام وخطيب

8. عبدالله محمد السيد عبدالعال القليوبية إمام وخطيب

9. محمد حمدي ابراهيم دمياط إمام وخطيب

10. عبدالله صالح عبدالله عطية الغربية إمام وخطيب

11. عبدالقادر محمد عبدالقادر أبو شادي الغربية إمام وخطيب

12. عيد عادل غنيم شحوت الجيزة إمام وخطيب

13. حسن إبراهيم حامد البحيرة إمام وخطيب

14. إسلام صلاح أحمد علي الشرقية إداري