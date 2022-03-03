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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان النسخة الرابعة من معرض الكتاب

معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، معرض قنا للكتاب فى نسخته الرابعة، بنادي فتيات قنا والذى  تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويتمحور المعرض حول شخصية الكاتب والاديب الراحل أمل دنقل.

 

جاء ذلك بحضور  حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وكل من: الكاتب الصحفي والإعلامى مصطفى بكرى ، والنائب العمدة مبارك ، والنائب محمد احمد الجبلاوى ، والنائب مصطفى محمود مصطفى أعضاء مجلس النواب ، والنائب عبدالفتاح دنقل ، والنائب محمد كمال موسى ، والدكتور احمد عبدالماجد الاحمر أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب السابق محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب السابق . 

 

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وأشارت وزيرة الثقافة ، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنمية صعيد مصر في جميع المجالات الخدمية والثقافية والتنموية في إطار نشر العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن، كما تفقدت عبدالدايم أقسام المعرض وأشادت بتنوع الإصدارات والمطبوعات المعروضة لمختلف الثقافات والعلوم والآداب في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية والعلوم الاجتماعية، من أجل إثراء الحياة الثقافية على ارض محافظة قنا .


و أوضح محافظ قنا ، أن معرض الكتاب لهذا العام، يضم مئات العناوين من أمهات الكتب إلى جانب مختلف السلاسل المعرفية ومطبوعات النشر الإقليمى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار المعارف والهيئة العامة للكتاب، كما من المنتظر أن يتم  عقد 33 ندوة ثقافية وفكرية تتناول العديد من القضايا الهامة والمحورية بجانب معرضا للفنون التشكيلية للمواهب الفنية الشابة وفنانى المحافظة، فضلاً عن إقامة الأمسيات الشعرية والأدبية والقصصية وكذلك العروض الفنية لفرق قصر ثقافة قنا .


وأضاف الداودى، بأن القراءة تعد من أهم وأمتع الأشياء التي يقوم بها الإنسان، نظرا لانها كنز كبير تسهم في تفتح العقول والأفاق وتجعل الإنسان واعي ومثقف، كما أن القراءة تعطي الإنسان قدر كبير من السعادة والرضى النفسي والعقلي والبدني فالكتاب هو صديق الإنسان فى كل وقت، وقديماً كان الكتاب هو المصدر الوحيد للثقافة، ومصدر الحصول على المعلومات .

 

 

معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا

 

معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا

 

قنا أمل دنقل قصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض قنا للكتاب الثقافة نادي فتيات قنا

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