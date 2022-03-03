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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الأعمال: الملتقى الـ28 للأسمدة في غاية الأهمية.. وخطة لزيادة الإنتاج

صدى البلد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم تطوير المصانع في مصر وإضافة مصنع جديد، موضحا أنه تم إنشاء "كيما" في الستينيات، وكانت تعتمد على التحليل الكهربائي للإنتاج الآموني ثم اليوريا.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه مع اكتشاف الطاقة ودخول العديد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج وآخرها مصنع كيما 2 بأسوان نهاية العام الماضي، تسعى مصر لزيادة الإنتاج، إلى جانب مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة.

وتابع أن الملتقى الدولي السنوي الثامن والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب الذي عقد في مصر للمرة الثانية خلال الفترة مارس الجاري، هو ملتقى في غاية الأهمية، والحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة وتوفيرها، وارتفع إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية على مدار العقود الماضية، ومع اكتشافات الطاقة ودخول مزيد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج.
 

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