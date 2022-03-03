النشرة الدينية.. فضائل شهر شعبان.. حكم التوبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد.. وهذا الدعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها.
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