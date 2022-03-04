الماضي في مواجهة المستقبل.. سباق تسارع بين سيارتي BMW.. فيديو

تمضي BMW قدماً في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، ويعتبر طراز iX الرائد الجديد لمستقبل العلامة التجارية، حيث تجمع بين مجموعة نقل الحركة الجديدة وأحدث التقنيات داخل السيارة.

يساعد مقطع فيديو جديد من قناة Carwow في الإجابة عن هذا السؤال من خلال وضع السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات في مواجهة سيارة BMW X7 M50i التي تعمل بالوقود.

الماضي في مواجهة المستقبل.. سباق تسارع بين سيارتي BMW

تمتلك السيارتين مواصفات متشابهة المظهر، حيث يعتمد طراز X7 على محرك V8مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.4 لتر ينتج 530 حصانًا (395 كيلو وات) وعزم دوران يبلغ 553 رطلاً (750 نيوتن متر)، تضرب القوة جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس من ثماني سرعات، بينما ستعتمد طراز iX 50على إعداد ثنائي المحرك يمنحه تكوينًا للدفع الرباعي، يولد المحركان معاً قوة تصل الى 523 حصاناً (390 كيلوواط) و 564 رطل قدم (765 نيوتن متر) من عزم الدوران.

الماضي في مواجهة المستقبل.. سباق تسارع بين سيارتي BMW

عادةً ما تكون المركبات الكهربائية أثقل من نظيراتها التي تعمل بالوقود، وهذا هو الحال مع سيارتي BMW SUV، حيث يزن iXنحو 2520 كجم، بينما يزن X7نحو 2490 كجم.

الماضي في مواجهة المستقبل.. سباق تسارع بين سيارتي BMW

أعطت مجموعة نقل الحركة المكهربة في iX ميزة كبيرة في سباق السحب القياسي ربع ميل، حيث عبرت خط النهاية في 13.0 ثانية، قبل وقت X7 البالغ 13.2 ثانية، وأظهر اختبار الفرامل الطارئ أخيرًا أن حافة iX خرجت من X7 مرة أخرى على الرغم من أن EV كانت أثقل قليلاً من X7، والتي غالبًا ما تكون عيبًا.

الماضي في مواجهة المستقبل.. سباق تسارع بين سيارتي BMW

يمكن أن تتمتع السيارات الكهربائية بأرقام مذهلة في القوة، ولكن هذا أكثر بكثير مما يريده معظم الناس أو يحتاجون إليه. النطاق والكفاءة هما العاملان الأكثر أهمية الذي يجب على صانعي السيارات التركيز عليهما لأنه لا توجد مشكلة كبيرة في صنع سيارات كهربائية سريعة من جميع الأشكال والأحجام.