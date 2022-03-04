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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية بالمنامة: استثمارات المملكة في البحرين وصلت إلى 432 مليون دينار

صدى البلد

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين مؤخراً، مشيراً إلى أن قيمة استثمارات السعوديين في بورصة البحرين بلغت نحو 432 مليون دينار.
وأوضح الأمير سلطان بن أحمد فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عدد السجلات التجارية المملوكة لسعوديين في مملكة البحرين بلغت 14 ألف سجل تجاري بحسب آخر الإحصاءات الرسمية في البحرين، كما يوجد 5000 شركة سعودية مستثمرة في البحرين، ويأتي المستثمر السعودي في المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية، كما أن رأس المال السعودي المستثمر في البحرين يأتي في المرتبة الرابعة.
وأضاف أن المستثمرين السعوديين في البحرين يشكلون ما نسبته 80% من حجم المشاريع العقارية التي يمتلكها الأجانب، باستثمارات تتجاوز 3.6 مليارات ريال، مشيراً إلى أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين فإن المستثمرين السعوديين يستحوذون على ما نسبته 30% من الاستثـمـارات في المناطق الصـناعيـة الجديـدة.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين قامت بإنشاء (مركز المستثمر السعودي) في يوليو 2017م؛ لتسهيل إجراءات المستثمر السعودي وتقديم الخدمات اللازمة له والاستشارات، كما تشكل الصادرات السعودية ما نسبته 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 27 مليار ريال سعودي.
 

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