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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تؤكد مساندتها لتعزيز أطر التعاون والتضامن بين الدول العربية والأفريقية

البحرين
البحرين

أكد  علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني ، أن مملكة البحرين تساند تعزيز أطر التعاون والتضامن بين الدول العربية والأفريقية، لتحقيق المصالح المشتركة بين الدول الصديقة والشقيقة.


وأشار إلى أن تعميق التعاون والتضامن العربي الأفريقي يعتبر أحد الأولويات الملحة للسياسة الخارجية لمملكة البحرين، وذلك في ضوء الدبلوماسية البحرينية الوسطية والمعتدلة، والتي تنتهجها المملكة في التعاون مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين، من خلال الاعتماد على قيم الانفتاح والتسامح والتعايش والحوار البناء، وإشاعة السلام باعتبارها قِيَمًا ومبادئ ثابتة، ومفاهيم راسخة للسياسة الخارجية البحرينية.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها  رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عُقد اليوم (الخميس) في العاصمة المغربية (الرباط)، بحضور عدد من أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأفريقية.

 

ونوّه إلى أنَّ موقف مملكة البحرين قائم على دعم ومساندة سُبل تعميق علاقات التعاون العربي مع الدول الإفريقية الصديقة، وهو  ما تحظى به المملكة من صفة العضو المراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي، وذلك من منطلق إيمانها بالدور المهم للقارة الأفريقية على الساحة الدولية بصورة عامة وعلى الساحة العربية بصورة خاصة.

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