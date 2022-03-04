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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف أسعار ومواصفات T-Roc بعد الفيس ليفت

فولكس فاجن T-Roc
فولكس فاجن T-Roc

كشفت مجموعة "فولكس فاجن" عن تفاصيل وقائمة أسعار طرازها  T-Roc  بعد الفيس ليفت الأخير وهي السيارة التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر متداخل الأوجه.


وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تبدأ الأسعار من 25000 جنيه إسترليني مع ثلاثة مستويات تجهيز وفرتهم  فولكس فاجن  وهم  Life و Style و R-Line. تم تجهيز السيارات ذات المستوى الأساسي وهو "لايف" بشاشة معلومات وترفيه مقاس 8.0 بوصة ومصابيح أمامية LED وشاشة عرض رقمية مقاس 8.0 بوصة واتصال لاسلكي بالهاتف وعجلات مقاس 16 بوصة مع إضاءة محيطة.

فولكس فاجن T-Roc


تم تجهيز جميع الطرز أيضًا بحزمة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق المهمة مثل الثبات على الحارة، والتحكم التكيفي في التطواف ومستشعرات في الجهة الأمامية للتوقف بالسيارة بشكل أوتوماتيكي عند وجود عائق في الطريق أو خطر، وهي كلها تأتي بشكل قياسي في فولكس فاجن T-Roc.


تبدأ مواصفات الطراز متوسط التجهيز وهو "ستايل" من 27،635 جنيهًا إسترلينيًا ، والتي تتوقع فولكس فاجن إنها ستكون أكثر المستويات مبيعًا، وهي فئة تأتي مع عجلات 17 بوصة ، وقمرة القيادة الرقمية بالكامل المقدمة من فولكس فاجن ، ومقاعد رياضية مريحة مقدمة من شركة microfleece ، وخدمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ، و زجاج الخصوصية ومصابيح أمامية "ليد بلس"، بالإضافة إلى ذلك ، تحصل السيارات الأنيقة على مصد خلفي مفصل حسب الطلب.


بينما تبدأ فولكس فاجن T-Roc R-Line بسعر 30،435 جنيهًا إسترلينيًا ويكتسب تصميمًا مختلفا للهيكل، مع نظام  تعليق رياضي وقضبان سقف فضية اللون مع بطانة سقف سوداء في المقصورة الداخلية، وتوجيه تقدمي، وعجلات فالنسيا مقاس 17 بوصة، وتصميم لوحة عدادات سوداء لامعة.
 

فولكس فاجن فولكس فاجن T-Roc T-Roc فيس ليفت الكروس اوفر

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