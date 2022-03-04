مستقبل التنقل النظيف... فولفو تختبر تقنية الشحن اللاسلكي

تختبر فولفو نظامًا جديدًا لشحن السيارات الكهربائية بطريقة لاسلكية جديدة يمكن أن تشكل النموذج المستقبلي لشحن المركبات.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أجريت الاختبارات المبدئية على 6 سيارات فولفو XC40 ريتشارج المزودة بقدرة الشحن اللاسلكي المبتكرة، والتي تعمل كسيارات أجرة في جوتنبرج، بالسويد. وعلى الرغم من أن عدد ست سيارات محدود للغاية إلا أن فولفو تنوي التوسع في إجراء اختباراتها للتوسع على مدى ثلاث سنوات قادمة.



يتم الشحن اللاسلكي عن طريق إيقاف السيارات فوق لوحة شحن مدمجة في الطريق. يبدأ الشحن تلقائيًا بمجرد اصطفاف السيارة بشكل مناسب ، وخلال هذه العملية الغير معقدة على الإطلاق لا يضطر السائقون إلى مغادرة السيارة.



تزعم "فولفو" أن سرعة الشحن تزيد عن 40 كيلو وات ، وهي سرعة تكاد تقارب سرعة الشاحن السلكي السريع 50 كيلو وات كما أنه أربع مرات أسرع من شاحن التيار المتردد السلكي 11 كيلو وات. تقول الشركة إن هذا التردد يكفي لقطع مسافة 60 ميلاً في 30 دقيقة.



من المتوقع أن تقطع سيارات فولفو XC40 Recharge في التجربة 100 ألف كيلومتر (62137 ميل) في السنة وأن يتم استخدامها لأكثر من 12 ساعة يوميا.

أعلنت فولفو أنها ما زالت تقيم تقنية الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية في المستقبل وأنها تبحث في تقنيات شحن أخرى في حال لم تنجح هذه الطريقة، ووصفت مستقبل الشحن اللاسلكي بأنه "تجربة مثيرة".

