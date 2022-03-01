فولفو تكشف عن 5 طرازات جديدة خلال اجتماعها مع وكلائها

تعمل فولفو على تسريع وتيرة انتقالها إلى السيارات الكهربائية بالكامل، وفقا لمصادر مطلعة من وكلاء "فولفو" من المتوقع طرح خمس طرازات كهربائية جديدة في السنوات القليلة المقبلة مع عمل ترقيات هائلة لمصنع تجميع ساوث كارولينا التابع للشركة السويدية.

تأتي الأخبار من حدث جمع فولفو بكل وكلائها الرسميين في ميامي، عندما عرضت العلامة التجارية السويدية خططها المستقبلية إلى حوالي 800 تاجر تجزئة من أمريكا الشمالية والجنوبية كان حاضرا في الفعاليات المقامة.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستتضمن الطرز الكهربائية المستقبلية كروس أوفر كبيرة وأخرى صغيرة الحجم وطراز سيدان جديدة. من المرجح أن تصل سيارة الكروس أوفر كبيرة الحجم قبل باقي الطرز في العام المقبل، التي تعد بالفعل بديلاً عن فولفو XC90 الحالية، وهي ستكون شبيهة بسيارة المفهوم فولفو ريتشارج، كما أنها ستكون بثلاثة صفوف من المقاعد وسيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع XC90 الحالية ، وهي الطراز الأكثر مبيعا في تشكيلة فولفو، ولذلك لن تتخلى عنها مباشرة بل ستجري فولفو لها عملية فيس ليفتفي المستقبل المنظور. تتوقع فولفو مبيعات الطراز الكهربائي الجديد من الكروس أوفر أن يصل لحوالي 20 ألف وحدة.

سيكون هناك أيضًا طرازان جديدان من الستيشن واجن ذات مظهر رياضي أنيق تطلق عليهما فولفو "مركبات النشاط" ، لكن لم يتم تسريب أي تفاصيل أخرى عن هذه المركبات من الاجتماع. من المتوقع أيضًا أن تصنع فولفو طراز كهربائي يغطي الفجوة بين فولفو XC60 وفولفو XC90 ، ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز الجديد في الأسواق بحلول عام 2025 ، بإنتاج عالمي يبلغ 100 ألف وحدة سنويًا.

عُرض على التجار أيضًا خلال اجتماع ميامي، إصدارات معدلة من السيارات الهايبرد بلج إن فولفو S90 و فولفو XC90. يشاع أيضًا أن فولفو XC60 ستكون كهربائية بالكامل وأصغر من فولفو XC40 كروس أوفر.

رفض المتحدث الرسمي باسم فولو التعليق على المعلومات المسربة من الوكلاء وأكد أن الشركة لن تميط اللثام بعد عن المنتجات المستقبلية.