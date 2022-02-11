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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

 فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021.. صور

فولفو تكشف عن إيرادات
فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

شهدت فولفو أقوى عام مالي على الإطلاق في عام 2021، حيث سجلت أفضل إيرادات وربحية على مدى تاريخها حتى على الرغم من أزمة سلسلة التوريد المستمرة.

سجلت الشركة إيرادات بقيمة 282 مليار كرونة سويدية (22.35 مليار جنيه إسترليني) في عام 2021، حيث ارتفعت أرباحها من 20.84 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 الى 20.94 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

قال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته Håkan Samuelsson في تعليقه على تقريره ربع السنوي الأخير كرئيس تنفيذي لشركة فولفو قبل أن يتنحى في مارس "كان عام 2021 عامًا نفخر به لشركة سيارات فولفو، وذلك على الرغم من النقص المستمر في توريد المكونات في صناعة السيارات، فقد زدنا حصتنا في السوق على مستوى العالم وحققنا عوائد وربحية عالية على الإطلاق".

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

باعت الشركة 698.693 سيارة في عام 2021، بزيادة حجمها 5.6٪ بعدد 661.713 سيارة في عام 2020، وكانت أكثر سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم XC60 مبيعاً، حيث باعت الشركة 215،635 سيارة منها، تليها XC40 الأصغر حجماً، مع 201.037 مبيعات، و XC90 الرائد في المركز الثالث مع 108231 سيارة.

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

لا تزال أحجام سيارات الصالون والسيارات التقليدية أصغر بكثير حيث تمثل S60و S90أقل بقليل من 100000 وحدة مجتمعة، وتمثل العقارات V60و V90 76600وحدة إجمالاً.

يأتي الارتفاع السنوي على الرغم من انخفاض الإنتاج في الربع الأخير من العام، والذي تنسبه فولفو إلى قيود الإنتاج، حيث تقول "ظل الطلب قويًا"، وتمكنت من مواجهة فقدان الحجم من خلال إنتاج المزيد من السيارات ذات الهامش المرتفع.

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

انخفض الإنتاج بنسبة 20٪ في الربع الأخير، ولكن مع 34٪ من المبيعات العالمية للعلامة التجارية مكونة من سيارات إعادة الشحن المكهربة (28٪ هجينة موصولة بالكهرباء و 6٪ سيارات كهربائية نقية)، فإن الشركة تتقدم نحو هدفها المتمثل في أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

ستعمل فولفو بعد صيف 2022 على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمركبات الكهربائية الخالصة إلى 150 ألف وحدة، وتتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2021.

أقرت الشركة أيضًا بانخفاض الدخل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام من مشاريعها المشتركة والشركات الزميلة وبشكل رئيسي التكاليف المتكبدة خلال "مرحلة التطوير المبكرة" للعلامة التجارية EV Polestar التي تم التخلص منها مؤخرًا.

فولفو تكشف عن إيرادات وأرباح قياسية في عام 2021

قالت فولفو أيضًا إن بياناتها المالية للربع الرابع قد تأثرت "بتغيير في المعالجة المحاسبية" لبوليستار، والتي "تتعلق بأصول ضريبية مؤجلة".

تتوقع الشركة أنه في حين أن "النقص في المكونات قد خفف إلى حد ما"، فإنه سيظل عاملاً مثبطًا في المستقبل القريب، ومع ذلك تتوقع أنها ستزيد مبيعات السيارات الكهربائية بشكل أسرع من متوسط ​​السوق وتتوقع عامًا آخر من النمو الإجمالي في عام 2022.

فولفو رقم ا قياسي ا سويدية استرليني جنيه سيارة Polestar

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