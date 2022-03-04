أمريكا تحذر: مهمة الناتو دفاعية ونستعد لأي نزاع تجاهه

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” تحالف دفاعي، لكن إذا واجه نزاعًا، فنحن مستعدون لذلك.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف بلينكن في مؤتمر مع الأمين العام لحلف الناتو، أن جميع الحلفاء يقدمون على مساعدة أوكرانيا، مؤكدًا أن حرب روسيا “المستفزة” في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف ليس جزءا من النزاع الروسي الأوكراني، ولا يسعى لحرب مع موسكو.

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والدخول في الحوار، لافتا إلى أن وزراء خارجية الناتو سينسقون الرد على موسكو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، في بروكسل، لمناقشة الغزو الروسي على أوكرانيا.

كما سيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بشكل طارئ في بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الجمعة، إن كندا تريد من حلف شمال الأطلسي "الناتو" مناقشة جميع السيناريوهات لعزل روسيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضحت جولي، فور وصولها إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو، أن الخط الأحمر للناتو هو تجنب إشعال صراع دولي، وذلك خلال ردها على سؤال عما إذا كان ينبغي على الحلف النظر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأضافت: "نريد التأكد من أن السيناريوهات قيد المناقشة".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، إن حلف الناتو يجب أن يعيد النظر في وضعه العسكري على جهته الشرقية ويعيد التفكير في كل شيء، مع الواقع الجديد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح أوريسكو للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل: "علينا تكييف الموقف مع الواقع، والذي يظهر أن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا وفي بيلاروسيا، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كل شيء".