روسيا تدمر 1812 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، تدمير ألف و812 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال عمليتهم العسكرية.



وأوضح كوناشنكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه تم استهداف 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخًا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.



وأضاف أنه تم تدمير 65 مركزًا للقيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 56 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز إس-300، وبوك إم-1، و59 محطة رادار .

