مجلس الدوما الروسي : الرئيس الأوكراني غادر إلى بولندا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وهو موجود حاليًا في بولندا.

وكتب في قناته على تيليجرام: “غادر زيلينسكي أوكرانيا، وقال نواب البرلمان إنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وهو الآن في بولندا”.

فيما لم يعلق الرئيس الأوكراني على هذا التأكيد، وقال فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه لم يغادر العاصمة كييف بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا “لنزع السلاح والتخلص من النازية” في البلاد.

وأعربت عدة دول غربية عن قلقها فيما يتعلق بسلامة زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على وجه الخصوص إن باريس مستعدة “لمساعدته إذا لزم الأمر”، كما أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة عرضت عليه الإجلاء لكنه رفض.

وظهرت تقارير عن مغادرة زيلينسكي للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، حيث دحضها الرئيس ونشر العديد من رسائل الفيديو التي قال فيها إنه بقي في كييف.

في أواخر فبراير ، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف 'نزع السلاح والتخلص من النازية' في البلاد. بدأت العملية بعد طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. بعد بدء العملية ، تبعت موجة واسعة من العقوبات ضد روسيا من الغرب.