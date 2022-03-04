سيدورف نجم منتخب هولندا السابق يعلن اعتناقه الإسلام | شاهد

أعلن كلارنس سيدورف نجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق، اعتناقه الدين الإسلامي.

وكتب سيدورف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”: شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تحتفي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة صوفيا المحبوبة التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

تابع سيدورف:" لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم".

ولعب سيدروف للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، أبرزها مع أياكس الهولندي، و ريال مدريد الإسباني وإيه سي ميلان الإيطالي.

نجح سيدورف في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع 4 فرق مختلفة، حيث فاز مع أياكس باللقب موسم 1994 - 1995، ومع ريال ريال مدريد 1997 - 1998، ومع ميلان نسختي 2002 - 2003 و 2006 - 2007.