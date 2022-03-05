اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية بمراكز كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غد السبت، عن 14 قرية وتوابعهم؛ لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.



‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى المرابعين بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول العبايدة بسيدي سالم، ولا تتاثر بالفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفرالعجمى ببيلا.

وتتأثر بالفصل قرية كفر العجمي، وكفر فته وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ريف الرياض بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروى ام سن ، ومياه ام جعفر ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابه التطبقيين وفهمى رفاعى، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحكمة بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى المنطقة الصناعية بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ابو راس بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى منطقة ابو راس، المركز الطبي، حي مكة.