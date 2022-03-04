المندوب المكسيكي بالأمم المتحدة يطالب روسيا بوقف الأعمال العسكرية بالأراضي الأوكرانية

قال المندوب المكسيكي بالأمم المتحدة، بجلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، إن أى تهديد مسلح أو تهديد على المنشأت النووية التي تستخدم لأهداف سلمية يمثل إنتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ووتابع: “نعرب عن أنشغالنا بمحطة تشرنوبل النووية.. حيث أن أى حادث بها أو فى أى محطة نووية قد يمكن أن يؤدي إلى تبعات جثام.. ومن الحتمية أن نتخذ كل الإجراءات الوقائية الممكنة لمنع ذلك.. وما من مبرر للأنشطة العسكرية بتلك المواقع”.

وأكد: “تلك المنشأت منشأت نووية قابلة التحديد والهجوم عليها هو محظور بشكل واضح وجلي من قبل القانون الدولي”، مطالبا بوقف الأعمال العسكرية للإتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية.