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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: أكاذيب روسيا لا تفاجئنا

مندوب أوكرانيا
مندوب أوكرانيا

قال مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، إن أوكرانيا ليست الوحيدة التى تتعرض للغزو الروسى بل أوروبا ودول العالم بأكملها، وجاء نتيجة فشل مخططات روسيا بإجتياح الدولة الأوكرانية.


وأضاف مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة روسيا خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن خلال مؤتمر أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن المناطق السكنية فى أوكرانيا تتعرض للضرب بالصواريخ الروسية والبنية التحتية تتعرض لمخاطر جسيمة بالاضافة لقتل المدنيين الغير مسلحين، بالإضافة لقصف منشآت نوية فى مدن أوكرانية، كما أن الأكاذيب التى يصرح بها مندوب روسيا لا تفاجئنا .

 

وتابع مندوب أوكرانيا، أن محطة تشرتوبيل تخضع للسيطرة الروسية ويقلقنا أن الموظفون المسئولين عن إدارة موقع محطة تشرنوبل تم قتلهم كما توقفت الخطوط الهاتفية ومحطات الطاقة تعانى من انقطاع التيار الكهربائى .
 

مندوب أوكرانيا الأمم المتحدة التيار الكهربائى الكهرباء البنية التحتية

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