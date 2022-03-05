بإطلالة رياضية.. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line  موديل 2022 |صور

تواصل شركة رينو من تألقها داخل الاسواق العالمية وخاصة السوق الاسترالي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022، والتي تحمل عدة لمسات خارجية تعتمد على المظهر الرياضي الانيق، إلى جانب الكثير من التقنيات الاخرى.

باطلالة رياضية .. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 |صور

رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 بالسوق الاسترالي

باطلالة رياضية .. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 |صور

تحتوي السيارة رينو أركانا RS Line على مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع امكانية التعتيم التلقائي، وحزمة من الأدوات الرقمية التي يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع نظام ملاحة وامكانية عرض الوسائط المتعددة باللمس، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى تطعيمات من ألياف الكربون، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بكسوة من الجلد المثقوب.

باطلالة رياضية .. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 |صور

وترتكز السيارة رينو أركانا RS Line على جنوط انيقة يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح حادة المظهر، وشفرة هوائية مستوحاة من النسخة F1 مع شارات RS Line المميزة، وصادم امامي يحتوي على شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وزعنفة القرش الخلفية، بالاضافة لمنظومة عادم ثنائية.

باطلالة رياضية .. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 |صور

وتضم السيارة رينو أركانا RS Line حزمة من تقنيات الحماية ومنها، مثبت سرعة تكيفي، وخاصية التوقف والانطلاق، والكبح التلقائي في حالات الخطر، مع رصد ركاب الدراجات وحركة المشاة، وخاصية تنبيه حركة المرور الخلفية، بالاضافة إلى منظومة المكابح عالية الأداء، والوسائد الهوائية والستارية AIRBAGS.

باطلالة رياضية .. رينو تكشف النقاب عن نسختها أركانا RS Line موديل 2022 |صور

وكعادة اصدارات النسخة أركانا التي تقدم بالسوق الاسترالي، تضم السيارة RS Line محرك 1300 سي سي 3 سلندر مقترن بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 262 نيوتن/متر عند 2250 لفة في الدقيقة.

ويذكر أن أسعار السيارة رينو أركاناRS Line موديل 2022 سوف تبدأ من 30.664 دولار أمريكي.