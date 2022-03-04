سامسونج تعلن عن أحدث الهواتف الشبابية بمواصفات منافسة.. صور

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة جلاكسي (M)، والتي تنطلق إلى الأسواق بمواصفات وأسعار منافسة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج Galaxy M33، ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات، تستطيع شحن البطارية بنسبة 80 % في حوالي 25 دقيقة من خلال منفذ شحن من نوع USB-C.

وحصل هاتف سامسونج الجديد Galaxy M33،على هيكل بأبعاد 165.4 × 76.9 × 9.4 ملميتر، ويزن 215 جراما، ويتمييز من حيث تصميم واجهته الخلفية التي ضمت إطارا مربع الشكل بغلاف مصنوع من البلاستيك.

هاتف سامسونج Galaxy M33

ويعمل هاتف Galaxy M33، بمعالج ثماني النواة لم توضح سامسونج نوعه، ولكن وفقا للتسريبات السابقة من المحتمل أن يعمل بمعالج تابع لشركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy M33، بشاشة من نوع TFT، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض + FHD ، تبلغ دقتها 1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M33، على إعداد كاميرا خلفي رباعي الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجاكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه

ولم تكشف سامسونج عن السعر أو مواعيد الإطلاق المحددة أو الأسواق الخاصة بهاتف Galaxy M33 حتى الآن، لكن من المحتمل أن يتم طرحها بأسواق أوروبا والهند.

هاتف سامسونج Galaxy M33

مواصفات هاتف Galaxy M23

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M23، بشاشة من نوع TFT، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض + FHD ، تبلغ دقتها 1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M23، بكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجاكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy M23، ببطارية أصغر حجمًا تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويأتي الهاتف بهيكل أنحف ووزن أخف يبلغ 198 جراما، ولم تذكر سامسونج تفاصيل الأسعار واماكن التوافر لهذا الطراز أيضا.